Abelardo De La Espriella ordena suspender el proceso de empalme con el Gobierno Petro

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció este martes que dio instrucciones al vicepresidente electo para suspender de manera inmediata el proceso de empalme con el Gobierno saliente, al que calificó de "corrupto" y acusó de pretender "destruir a Colombia".

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde aseguró que la decisión responde a su obligación de proteger los intereses del país y garantizar una transición acorde con el orden constitucional.

"Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia", escribió.

En el mismo mensaje, De La Espriella afirmó que no está dispuesto a "legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional" durante el proceso de transición entre administraciones.



Asimismo, indicó que durante la mañana explicará públicamente los motivos de la decisión y anunciará las medidas que adoptará de inmediato.

"Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional", señaló.

Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia.



Mi deber es… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 7, 2026

El mandatario electo agregó que su pronunciamiento se realizará a través de sus redes sociales, donde expondrá las razones que llevaron a suspender el empalme con el Gobierno saliente.

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"En el transcurso de la mañana me dirigiré a la Nación a través de mis redes sociales para explicarles a todos los colombianos las razones de esta decisión y las medidas que adoptaré de inmediato. ¡Firme por la Patria!", concluyó el mensaje.

Petro rechaza la legitimidad del Gobierno de De la Espriella e insiste en fraude electoral

El presidente Gustavo Petro, endureció este lunes su rechazo al resultado de la segunda vuelta de los comicios presidenciales del pasado 21 de junio al insistir en que Abelardo de la Espriella "no ganó" y que no reconoce la legitimidad del Gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto.

En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, Petro reiteró sus denuncias de un supuesto fraude electoral mediante la manipulación de algoritmos durante el escrutinio y aseguró, sin aportar pruebas, que la votación fue alterada para favorecer a De la Espriella, que ganó las elecciones con 12,9 millones de votos.

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Petro agregó que "no reconoce la legitimidad del Gobierno entrante" y sostuvo que "Abelardo no ganó las elecciones", pues "el presidente de Colombia (...) de acuerdo a la decisión de los colombianos es el filósofo Iván Cepeda", que recibió 12,7 millones de papeletas.

Tras la jornada electoral del pasado 21 de junio, el mandatario saliente aseguró que respetaría los resultados del escrutinio, pero desde entonces sus denuncias de fraude han escalado a pesar de que las misiones de observación electoral felicitaron a la Registraduría Nacional y al Consejo Nacional Electoral por la organización de los comicios.