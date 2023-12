Abogado del senador Ciro Ramírez califica de desafortunado el trino de Uribe: “No hubo mermelada”

Tan pronto se conoció la captura del senador Ciro Ramírez la semana pasada, una de las primeras reacciones fue la del expresidente Álvaro Uribe Vélez , cabeza del Centro Democrático, quien a través de su cuenta de X escribió: “Maldita mermelada”. Al respecto, el abogado Pedro Escorcia dijo que fue un comentario “desafortunado” y que demostrarán que Ramírez es “ajeno a lo que le están indilgando”.

“A mí me parece desafortunada la apreciación que hizo el expresidente (Uribe) porque en este caso no hubo la famosa mermelada, con absoluta seguridad y vamos a probar la inocencia del senador. Es una desafortunada calificación que hizo al momento de conocer la captura, pero no, él no conoce y no se sabe el proceso”, respondió el abogado en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales.

Según recalcó, la captura se dio luego de que la Corte practicara unas pruebas y, ahora, “viene la defensa con las otras pruebas de refutación” para “demostrar la inocencia del senador” Ciro Ramírez. Cabe recordar que es señalado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, al menos 15, en los departamentos de Tolima, Quindío y Valle del Cauca.

Detalles del caso contra Ciro Ramírez

“Los 25 testigos que citó la Corte, a los cuales acudimos juiciosamente en cada una de las diligencias, ninguno se refirió al senador directamente, ellos se refieren al sistema que tenían de Proyecta, pero no tiene que ver nada el senador directamente en ello”, precisó Escorcia.

A la pregunta de por qué entonces el senador está siendo acusado por corrupción, el abogado comentó que lo metieron por, primero, haber “entrado en campañas políticas del viejo Caldas” y, segundo, por “ayudar al señor Pablo Herrera en una situación humanitaria cuando lo visita en la cárcel por petición de uno de los abogados de él”.

Pablo César Herrera era el gerente de la empresa Proyecta y fue quien declaró y vinculó al senador Ramírez como intermediario en la entrega de dos contratos interadministrativos. Esto, luego de investigaciones, terminó con su captura.

Sobre estas acusaciones, el abogado Escorcia dijo que en dicha declaración de Herrera, no se mencionó directamente al senador y tampoco dijo que intervino.

“El senador no estuvo en la obtención del contrato, el senador estuvo por petición de uno de ellos. Habló con alguien, por su función de senador, de la firma de proyecto para que el DPS le agilizara una situación que tenían trabada, pero él no estuvo en la adjudicación ni tenía interés. Es más, el contrato fue liquidado”, puntualizó.

