Accidente avioneta con funcionarios de Registraduría: “se presume” que no hay sobrevivientes

La aeronáutica civil confirmó que la aeronave accidentada en Vaupés con funcionarios de la Registraduría quedó completamente incinerada por lo que “se presume” no hay sobrevivientes. El rastro de la aeronave, que llevaba cuatro ocupantes, se perdió luego de dos minutos de haber despegado del aeropuerto de Mitú.

En desarrollo...