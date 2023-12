Acemi alerta sobre consecuencias de reforma de salud y pide debate riguroso en Senado

La aprobación reciente en la Cámara de Representantes del proyecto de ley para reformar el sistema de salud ha desencadenado una fuerte respuesta por parte de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi).

Acemi manifiesta su preocupación, señalando que la reforma a la salud como está no aborda eficazmente los problemas sistémicos y no garantiza una mejora en la atención a los pacientes. Entre las principales inquietudes expresadas, se destaca el desdibujamiento del rol de las (EPS), lo que no permite la gestión del riesgo y elimina la gestión integral de la salud de la población.

El documento que avanza al Senado es criticado por la agremiación debido a que plantea un arreglo institucional con confusiones en roles y responsabilidades, lo que podría afectar a los usuarios. Acemi también resalta la falta de sostenibilidad del proyecto, tanto en términos de costos de implementación como en la ausencia de un responsable claro del riesgo financiero del sistema.

Durante su trámite en el Congreso , el proyecto acumuló defectos de forma y fondo, según advierte Acemi, anticipando su posible inconstitucionalidad. La asociación alerta sobre el riesgo de afectar la atención adecuada a pacientes, especialmente aquellos con enfermedades de alto costo, debido a la carencia de un plan de transición serio y estudiado.

La propuesta de un pagador único también recibe críticas, ya que Acemi argumenta que esto abandona un modelo de colaboración público-privada en favor de un sistema de salud manejado exclusivamente por el Estado.

En este contexto, Acemi espera en que el Senado de la República lleve a cabo un debate amplio e informado, involucrando a todos los actores del sistema, incluyendo pacientes y usuarios que han expresado públicamente no haber sido escuchados durante el proceso.

