Actores santandereanos en Argentina pasaron el teatro al Facebook por la pandemia

La vida de Nathaly Cruz, de 25 años, una joven santandereana que llegó a Buenos Aires para seguir con sus estudios de teatro y trabajar al mismo tiempo, se ha visto afectada por los efectos de la cuarentena que se decretó en ese país para evitar los contagios masivos de COVID-19.

Las obras de teatro, que anteriormente se hacían en los escenarios y con bastante público, pasaron de las tablas a las redes inalámbricas de la fibra óptica por donde viaja el Internet debido a que la cuarentena no les permite participar en festivales o convocatorias.

Ahora el camino es seguir actuando en vivo a través de Facebook, para mantener de esta forma sus obras en la retina de los grandes montajes.

“Nosotros estamos aprendiendo teatro, pero en este momento estamos mal porque vivimos de esto, vivimos del público y no hemos podido hacer funciones, entonces tenemos que hacer vivos en internet para que la gente nos vea, pero digamos que los artistas se han visto muy afectados”, dijo Cruz.

Nathaly ha venido estudiando en la Escuela Municipal de Arte dramático, una escuela pública de Argentina desde allí venía participando en talleres de teatro de manera individual y en conjunto con un equipo con el que, antes de entrar a la cuarentena, hacía el montaje de un nuevo proyecto y que no se ha podido estrenar por las restricciones que hay en ese país para salir a la calle o hacer eventos grupales en medio de la pandemia.

La joven santandereana también está trabajando con el Ministerio de Educación como docente y dicta clases en una materia de lectura, escritura, narrativa y oralidad, mientras alterna el tiempo para hacer teatro a través de redes sociales.

“En este momento los colombianos que están teniendo más problemas son los que recién llegaron y no han tenido el tiempo para gestionar los permisos que se requieren para poder trabajar en este país, ellos están paralizados porque no lograron ingresar a un trabajo estable y en ese sentido necesitan ayuda porque en medio de la pandemia por el coronavirus no se pueden hacer este tipo de diligencias”, dijo Nathaly Cruz.

