Advierten posible apagón en región Caribe por crisis económica de Electricaribe

Amylkar Acosta, director de la Federación nacional de Departamentos, lanzó una seria advertencia desde Barranquilla sobre un inminente apagón en la región Caribe debido a los difíciles momentos financieros que vive Electricaribe, empresa encargada de suministrar el servicio a esta zona del país.



“Lo peor está por venir y si no nos avispamos los siete departamentos de la región Caribe están ante el riesgo inminente de un apagón general. Y no es para menos, la deuda de Electricaribe con los bancos se aproxima a los 2 billones de pesos y el vencimiento de la misma se concentra, en más de un 70 por ciento en los años 2016 y 2017”, dijo Acosta.



Electricaribe, según Acosta, tiene una deuda pendiente de 2 billones de pesos, cifra que es prácticamente imposible de cubrir por la compañía por lo que se prevé que en agosto esta empresa no pueda cubrir los pagos pactados por lo que los bancos bloquearían sus créditos impidiéndole cumplir con los pagos pactados a sus proveedores de energía.



“Los recursos que le han sido transferidos de los fondos que maneja el Ministerio de Minas para la normalización de rever tampoco se han invertido y esta circunstancias nos aboca a un virtual colapso por cuenta de la falta de estas inversiones”, agregó Acosta.

El funcionario señaló que el recorte de horas e los hogares de la región Caribe a los que Electricaribe presta el servicio es de 90 horas anuales, mientras que el promedio nacional es de 45 horas.

