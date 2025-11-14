En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vehículos en Bogotá
Bombardeos
Atentado contra Temístocles Ortega
Centro Democrático
Armero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Aerocafé empezará operaciones en 2029

Aerocafé empezará operaciones en 2029

Fernando Merchán, gerente del Patrimonio Autónomo de Aerocafé, señaló que el consorcio presentó una oferta por 634.000 millones de pesos, unos 5.000 millones por debajo del valor estimado en la licitación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad