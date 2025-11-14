Aerocafé empezará operaciones en 2029

Se confirmó que el Consorcio Aeropuerto del Café SK, integrado por Solarte Construcciones SAS y KMA Constructores, fue el único proponente que presentó oferta en el proceso de adjudicación de las obras de la terminal aérea del municipio de Palestina.

Solarte Construcciones es una firma especializada en el diseño y ejecución de grandes proyectos viales, puentes, túneles y aeropuertos. KMA Constructores, por su parte, desarrolla proyectos de infraestructura en todo el país y ha ejecutado varias obras en consorcio con OHL, empresa que adelantó parte de las obras iniciales de Aeropuerto del Café Aerocafé, pero que finalmente no llegó a culminarlas.

Este medio conversó con Fernando Merchán, gerente del Patrimonio Autónomo de Aerocafé, quien entregó detalles del proceso. Señaló que el consorcio presentó una oferta por 634.000 millones de pesos, unos 5.000 millones por debajo del valor estimado en la licitación.

Le puede interesar: Petro lanza en Manizales la licitación para el Aerocafé: un aeropuerto que no será internacional



Según Merchán, lo que sigue es la verificación y calificación técnica por parte del equipo evaluador. El 21 de noviembre se publicará el informe previo que determinará si el consorcio cumple los requisitos. Si todo avanza sin contratiempos, la adjudicación se realizaría el 21 de diciembre.



¿Qué se construirá con los 634.000 millones?

El gerente explicó que el contrato contempla varios hitos:

-Remoción y disposición de cerca de 5 millones de metros cúbicos de tierra.

-Construcción de una pista de 1.500 metros lineales.

Publicidad

-Parqueaderos del aeropuerto.

-Subestación de incendios.

-Obras complementarias del lado tierra.

Publicidad

“En general, lo que estamos por contratar es el lado aire del aeropuerto, es decir, la pista de aterrizaje”, precisó.

Esta fase 1 no incluye la terminal aérea ni la torre de control física. Sin embargo, Merchán confirmó que Aerocafé podría operar bajo un esquema innovador: una torre de control remota desde Suecia y una terminal modular.

“La torre de control ha sido ampliamente discutida con la Aeronáutica Civil. El Gobierno de Colombia suscribió el año pasado un convenio con el Reino de Suecia para implementar un programa de control de tráfico aéreo remoto. Esto significa que no sería necesaria una torre física. Ahorraríamos cerca de 21.000 millones de pesos y Aerocafé sería pionero en una torre digital operada desde Suecia”, explicó.

Actualmente, en Colombia avanza un piloto de torre remota con el aeropuerto de Bahía Solano.



Operación inicial sin terminal aérea y sin torre física

La pista de 1.500 metros, que permitiría únicamente vuelos nacionales en aeronaves pequeñas, estaría lista en 2029. Con estas obras, afirmó Merchán, el aeropuerto podría iniciar operaciones, incluso sin terminal aérea tradicional y sin torre de control física.

Fase 2: pendiente de recursos

El Patrimonio Autónomo ya está en la búsqueda de financiación para la fase 2, que contempla:

Construcción de la terminal aérea.

Publicidad

Ampliación de la pista a 2.600 metros, para permitir operaciones internacionales.

No obstante, los recursos para esta etapa aún no están garantizados, y el Gobierno nacional no puede comprometerlos por ahora debido a limitaciones presupuestales.