Al menos 30 muertos dejan enfrentamientos entre disidencias de 'Calarcá' y 'Mordisco'



Según el Ejército, los combates fueron entre el bloque Amazonas, que hace parte de la facción de Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', y el Bloque Jorge Suárez Briceño, bajo el mando de Alexander Díaz, alias 'Calarcá'.

disidencias.jpg
Enfrentamientos entre disidencias de 'Calarcá' y 'Mordisco'.
Foto: imagen de archivo, AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de ene, 2026

