Alcalde por militares secuestrados en Guaviare: “Comunidad pide esclarecer muerte de habitante”

Es tensa la situación en el municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare, todo por cuenta del secuestro de 33 militares y la muerte de un habitante de la zona en el marco de una operación militar.

Johnny Casanova, alcalde de El Retorno, hizo un llamado urgente a esclarecer los hechos y defendió la necesidad de escuchar la versión de los habitantes ante las declaraciones oficiales. La zona ha sido históricamente afectada por la violencia de la extinta guerrilla de las Farc y ahora por sus disidencias, vive horas de tensión y reclamos de justicia.

El alcalde Casanova, en diálogo con Mañanas Blu, manifestó su preocupación por las dos situaciones principales: la muerte de una persona y el secuestro de 33 militares.

Johnny Casanova alcalde de El Retorno. Pantallazo Blu Radio.

El secuestro de militares

Uno de los puntos de mayor controversia ha sido la definición de la situación de los uniformados. Mientras que el ministro de Defensa y el comandante de las fuerzas militares han hablado de secuestro, el alcalde Casanova prefiere usar el término "retención" basándose en la información que le ha llegado de la comunidad.

"En los videos que me envía la comunidad se ve el Ejército dialogando," afirmó Casanova, explicando su postura. No obstante, reconoció la delicadeza del asunto: "Hay que tener claridad y pues no se puede vulnerar los derechos ni de los militares ni de la comunidad, porque la comunidad también manifiesta es que aquí vinieron a golpearnos acá vinieron a maltratarnos y eso es lo que hoy la comunidad pues está indignada".

La comunidad que mantiene a los militares exige una comisión para dialogar y lograr la liberación. Entre sus peticiones para conformar esta comisión, se encuentran:



* Un representante o delegado de la Comisión de Paz.

* Un delegado del Ministerio de Defensa.

* Un delegado de la Defensoría del Pueblo o la Defensora del Pueblo.

* Presencia institucional de la alcaldía y la gobernación.

El mandatario local enfatizó la urgencia de una solución, declarando: "No podemos permitir durar 3, 4 meses con los soldados allá retenidos. Necesitamos es activar la ruta, buscar la solución, buscar cuáles van a ser, si estamos en la disposición de de un delegado del Ministerio de Defensa o del comisionado de paz para que vayamos al territorio y podamos dialogar con la comunidad y se pueda de cierta forma pues liberar a a los soldados o conocer realmente qué fue lo que pasó contra la comunidad".



La muerte de Ramiro Correa

El detonante de esta crisis parece ser la muerte de Ramiro Correa, en medio de una operación militar. El alcalde confirmó que la operación ocurrió el día domingo y se saldó con la muerte de alias 'Dumar'. Sin embargo, la preocupación escaló cuando la comunidad comenzó a reclamar el asesinato de una persona que, "al parecer es civil, pero estaba en el sitio donde fue abatido Dumar".

Según Casanova, la persona muerta responde al nombre de Ramiro Correa. "Según lo que me han manifestado líderes, presidentes de junta y comunidad, pues en general allá, esa persona pues no pertenece a ningún grupo, es lo que tengo entendido," manifestó el alcalde. Subrayó que la comunidad exige el esclarecimiento de este hecho.

