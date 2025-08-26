La razón por la que el alcalde de El Retorno dice que comunidad no secuestró a los 33 militares

Una situación de tensión se vive en la zona rural de El Retorno, Guaviare, donde 33 militares han sido secuestrados por la comunidad. Sin embargo, el alcalde del municipio, Johnny Casanova, ha salido al paso de las declaraciones del Ministerio de Defensa sobre un presunto secuestro, asegurando que la comunidad no los tiene retenidos y que la situación en el terreno es "totalmente diferente".

El alcalde Casanova, en comunicación con Blu Radio, explicó que ha mantenido contacto con líderes y presidentes de junta del sector, quienes le han manifestado que los militares "en ningún momento los han tenido secuestrados".

Según los reportes de la comunidad, los soldados están rodeados, pero "están con sus respectivos fusiles". Incluso, la misma comunidad ha enviado videos y fotos que muestran a los militares "de una forma muy muy tranquila" dialogando con los habitantes.

Casanova enfatizó que, bajo su entendimiento, el secuestro implica la privación de la libertad de forma que las personas se vean agotadas o sin sus armas. La evidencia proporcionada por los videos y fotos contradice esta definición, lo que lo lleva a cuestionar la narrativa oficial del Ministerio. "La vivencias que envía la comunidad es totalmente diferente a lo que manifiesta el ministro", señaló.

La principal preocupación y el origen de la "indignación" de la comunidad, según el alcalde, no es retener a los militares, sino esclarecer la muerte de un ciudadano civil y la presunta pérdida de bienes. Los habitantes aseguran que entre las 10 personas fallecidas en las recientes operaciones militares, una de ellas, identificada como César Correa Ortiz (también referido como Ramiro), era un civil que "no tenía nada que ver con la confrontación o que no hacía parte de estos grupos ilegales".

Militares secuestrados en San José del Guaviare. Suministrada.

Además de la muerte del civil, la comunidad denuncia la pérdida de "unas joyas, se parece perdió una plata, eh un dinero, perdón, eh y unos víveres y un tema de unas bebidas", y tienen "casi plenos conocimiento que que pudieran haber sido los militares". Los habitantes exigen que las fuerzas militares se presenten en el territorio para "colocarnos la cara y que nos digan por qué asesinaron a una persona que no tiene nada que ver con grupos armados" y que aclaren lo sucedido con los objetos perdidos.

Publicidad

El alcalde Casanova ha expresado su preocupación por esta situación que "no puede quedar en el limbo" y rechaza que se juzgue a la comunidad como secuestradora o que esté siendo "instrumentalizada" por grupos armados. Aunque reconoce la presencia de disidencias como el Frente Primero y el grupo de Calarcá en la zona, y que hubo una confrontación que resultó en la muerte de alias Dumar, insiste en que la comunidad busca justicia por un hecho específico.

Casanova ha solicitado la conformación de una comisión compuesta por delegados del Ministerio de Defensa, del Comisionado de Paz, la Defensoría del Pueblo, o la alcaldía/gobernación, para que se traslade al terreno y conozca de primera mano lo que está sucediendo. Lamenta que la comunicación con el Ministerio de Defensa "no ha sido fácil" y que, a pesar de las alertas de las autoridades locales, "realmente pues no pasa nada", lo que lleva a la comunidad a sentirse desprotegida y a perder la confianza en las instituciones.

Escuche la entrevista completa aquí: