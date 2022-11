Alcaldes de Pereira y Santa Rosa niegan convenios con Liberland: "De eso tan bueno no dan tanto"

Los alcaldes de Pereira y Santa Rosa de Cabal respondieron a la polémica, convertida en burla por varios usuarios en redes sociales, que se desató hace algunos días por cuenta de un convenio internacional firmado, primero, entre Manizales y un supuesto diplomático de Liberland , una “micro nación de Europa” que ofrece cursos de inglés y más incentivos.

El caso se hizo viral en redes luego de las fotos y videos que algunos de los mismos mandatarios locales compartieron, donde anunciaban por todo lo alto que Randy Thompson, el supuesto cónsul, había hecho oficial unos acuerdos para la “estrategia de inglés para el empleo”.

En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), Rodrigo Toro, y el alcalde de Pereira, Carlos Maya, aseguraron que las firmas que aparecen en los documentos del supuesto convenio son falsificadas y que ya abrieron una investigación contra Thompson, quien dijo ser diplomático de dicho país, un territorio de solo siete kilómetros cuadrados ubicado en la península de los Balcanes, a la orilla occidental del río Danubio en la frontera de Croacia.

Ambos mandatarios locales coincidieron en que el primer contacto de Thompson fue vía correo electrónico, dirigido a las alcaldías y en el que, detallaron, pedía una cita para tratar varios temas de interés para la región, como programas sociales “totalmente gratuitos”.

“Liberland, yo sí me pregunté eso dónde quedaba. Abrí mi tablet para verificar y buscar dónde quedaba eso, me tomé el atrevimiento de preguntarse al señor que eso dónde quedaba y desde cuándo estaba constituido como país. Renglón seguido él ofreció 5.000 cursos gratuitos para estudiar inglés”, comentó por su parte el alcalde Maya.

No solo eran cursos de estudio, sino recursos para tratamientos y cirugías para niños y niñas que tienen labio leporino y problemas de rodillas para adultos mayores, según contó Maya en Blu Radio: “A mí se me ocurrió ‘de eso tan bueno no dan tanto’. Él puso ese convenio en mi escritorio, pero eso no se suscribió”.

El alcalde Rodrigo Toro aseguró que su administración solo recibió el correo, pero que nunca promovieron o firmaron algún documento con el supuesto diplomático: “Yo no me he reunido con el señor, no tengo fotos con él; sí mandó un correo que vi, pero claramente nunca se escaló ni firmé ningún convenio”.

“El equipo vio tan descomunal la oferta que nunca lo escaló conmigo ni mucho menos se firmó un convenio de cooperación internacional, tampoco nos tomamos fotos y salimos en un Facebook live; ofreció millones de dólares”, recalcó.