“Algunos parlamentarios son ajenos y carecen de información”: Álvaro Leyva a las críticas de EE.UU.

El canciller Álvaro Leyva está de visita en la ciudad de Washington y desde allí desestimó las críticas por parte de los senadores, partidistas y del Departamento de Estado de Estados Unidos, sobre Venezuela y su papel como garante del proceso entre el Gobierno de Colombia y el ELN.

“Algunos parlamentarios son ajenos, carecen de información porque nunca los he visto presentes en los diálogos que he tenido, entonces llegan versiones que los confunden, pero bienvenidas las observaciones”, dijo Leyva, reconociendo que algunos creen que Venezuela es un tema donde Colombia no coincide con EE. UU.

Aunque asegura ser un defensor de los derechos humanos, dijo que no puede calificar lo que ocurre en Venezuela y que lo que busca es que se reactive la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia.

“Yo no vengo a calificar nada distinto porque yo no soy la autoridad competente, yo he abrazado la defensa de los derechos humanos y naturalmente estoy en la defensa de la dignidad humana”, aseguró el canciller diciendo que su misión es restablecer las relaciones y “adelantar todo lo que esté a su alcance, para que se abra la frontera y se viva pacíficamente.

Vale la pena recordar que el Departamento de Estado y senadores influyentes bipartidistas de los Estados Unidos criticaron que Venezuela sea garante del proceso que adelanta Colombia con el ELN.

