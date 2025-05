Aliadas asegura que la firma de la Ruta de la Seda es un riesgo innecesario para el país

En una carta enviada por Aliadas, la alianza de asociaciones y gremios, expresan preocupación al Gobierno por la decisión de adherirse a la ruta de la Seda propuesta por el Gobierno chino y a la que al presidente, Gustavo Petro , tiene cierta fijación. En la carta emitida aseguran que dentro del gremio empresarial hay preocupación, ya que esta firma podría comprometer la soberanía y tejido productivo del país. Por su parte, las empresas asociadas, hacen una comparación con la entrada de los productos chinos a otras partes de Latinoamérica en la que advierten varios riesgos.

En la lista de riesgos, comienzan afirmando que las importaciones desde ese país, que no tengan control ni equidad, acabarán con la industria textil y el calzado, lo que generaría desempleo a grandes medidas. En temas de infraestructura, aseguran que con la firma, varias empresas a nivel Latinoamérica, quedaron fuera de grandes contratos en los que se aumentó la dependencia tecnológica. Cierran advirtiendo que la seguridad de datos están en vilo, lo que preocupa a la comunidad internacional.

Discurso del presidente Petro en la cumbre CELAC - China. Foto: AFP

“Colombia ya tiene una relación bilateral activa con China que no requiere la firma de esta adhesión. Desde Aliadas no vemos conveniente comprometer al país con un acuerdo que podría atar su futuro a condiciones desventajosas y difíciles de revertir. Reiteramos que una relación más profunda con China solo puede construirse si se garantiza la equidad, la transparencia y la defensa de nuestros intereses estratégicos. Sin esos principios, firmar la ruta de la Seda no solo es innecesario, sino peligroso”, afirma Aliadas.

Cierran la carta con una pregunta abierta al Gobierno, al que le cuestionan si Colombia está dispuesta a arriesgar el empleo informal, el desarrollo nacional y la soberanía económica. Asimismo, las asociaciones se oponen a la firma de la iniciativa, pero le piden al Gobierno que priorice el bienestar de la economía nacional.