Tusa de Gustavo Bolívar por regaño de Petro: “El amor debe ser desinteresado o no es amor”

Luego del bochornoso momento entre el presidente Gustavo Petro y el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, en Tibú, donde el mandatario sorprendió a los asistentes al interrumpir el protocolo oficial para lanzar un fuerte reclamo.

El mandatario, visiblemente molesto, tomó el micrófono y cuestionó la actitud de Bolívar en su proceso de salida del cargo, afirmando con firmeza: “Los que renuncian, renuncian”.

La reacción del presidente se dio después de la intervención de algunos funcionarios en la jornada “Juntos por la transformación del Catatumbo, para la vida, la productividad y las economías lícitas”.

Visiblemente molesto, y luego de la intervención de Bolívar, en la que anunció subsidios al adulto mayor, expresó:

“Rompo el orden del día porque no me parece que sea así, Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero, porque ya los que renunciaron, renunciaron; no se puede confundir eso. Persona que renuncie porque tiene una aspiración, ya se va. Entra su reemplazo que tiene que venir a hablar. Eso es un problema de respeto con el Gobierno y con la gente”, dijo.

#EnVideo Dura arremetida del presidente Petro contra Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social. "El que renuncia, renuncia" le dijo el mandatario durante un evento en El Catatumbo. pic.twitter.com/x08Endw4KT — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 9, 2025

Y agregó, “Bolívar, ¿tiene usted el dinero para el bono pensional en este momento para los viejos y viejas del Catatumbo? Si la Corte Constitucional tumba el decreto no existe el dinero y eso tenemos que analizarlo aquí y tengo que decírselo con franqueza porque yo no hablo mentiras, no vengo aquí a ilusionarlos. La Corte Constitucional puso en vilo los recursos. Aun no puedo decir si se van a perder o si los vamos a obtener”.

Publicidad

Después del bochornoso momento, parece que, a Bolívar, quien a lo largo del Gobierno del presidente Gustavo Petro ha demostrado su más férrea fidelidad y que incluso ha hecho su amor público , se le rompió el corazón.

Bolívar, a través de su cuenta de X lanzó dos trinos; el primero que dice: “El amor debe ser desinteresado o no es amor”.

El amor debe ser desinteresado o no es amor. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) May 10, 2025

Publicidad

Y uno seguido, dos días después, como sacado de cualquier relación amorosa que está pendiendo de un hilo que dice: “Lo mejor es que nos demos un tiempo…”.

Lo mejor es que nos demos un tiempo… — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) May 11, 2025

Comentarios inapropiados

A través de un comunicado en redes, un grupo de militantes del Pacto Histórico calificó como "inapropiados" los comentarios del presidente Gustavo Petro hacia Gustavo Bolívar, saliente director del departamento de Prosperidad Social. Las declaraciones del mandatario que se dieron durante un evento en Tibú, Norte de Santander fueron consideradas como “personales y no apropiadas” y reafirman su respaldo a Bolívar como una figura íntegra y leal al proyecto político del cambio.

El comunicado destaca el papel que ha desempeñado Bolívar dentro del Gobierno y lo califica como la persona indicada para anunciar las nuevas medidas de apoyo económico dirigidas a adultos mayores, que representan una inversión de 52.000 millones de pesos adicionales.

Además, los militantes lamentan que el director de Prosperidad Social haya decidido dejar el cargo el próximo 16 de mayo y critican lo que perciben como una desconexión entre la dirección del movimiento y las bases territoriales.