Alianza Verde se reunirá con delegaciones de paz en La Habana

Tres integrantes de la Alianza Verde viajarán a la Habana a reunirse con los miembros de las delegaciones de paz del Gobierno y las Farc, las mismas que extendieron la invitación a esta colectividad.

El congresista Jorge Iván Ospina, el presidente de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, y el director ejecutivo Carlos Ramón González, buscarán abordar desde la isla los temas relacionados con el conflicto y el posconflicto.

“Es para nosotros importante decirle a las Farc que nos preocupa el posconflicto y que hombres que hayan estado en la guerra no tengan un proceso de reinserción real con educación, empleo y desaprendizaje de la guerra para reconciliar la nación, nos preocupa que no tengan los recursos suficientes, nos preocupa que estos espacios que hay en toda la periferia colombiana no sea ocupado con una institucionalidad robusta, nos preocupa que ese posconflicto sea aún más grave que el propio conflicto”, dijo Ospina.

El viaje está programado para este 24 de junio.

Escuche en este audio más información sobre:

-SuperFinanciera reveló que solo en abril se recibieron más de 5 mil quejas por malos servicios en las entidades bancarias.

-Con el apoyo de Ministerio de Salud y a través de la Federación Colombiana de Departamentos se implementará una nueva lotería para recaudar recursos que ayuden a la difícil situación que atraviesa el sector salud en el país.

-Una mujer está siendo atendida de urgencias tras ser atacada con una sustancia química por parte de su expareja.

-Hoy llegará a Venezuela el alto diplomático Thomas Shannon con el fin de dar continuidad al diálogo iniciado la semana pasada entre los gobiernos Obama y Maduro.

-La Defensoría del Pueblo denunció una crisis humanitaria en el municipio de Soacha, Cundinamarca. En lo que va corrido del año se han registrado 58 muertes selectivas y la llegada de por lo menos 10 mil 640 desplazados.

-Cerca de 3 mil árboles en Bogotá están en riesgo de caerse, la Secretaría de Ambiente alertó la situación debido al aumento de las lluvias en la ciudad.