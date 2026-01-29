Alias ‘Zamora’, el cabecilla detrás de violencia en El Plateado: fabrican explosivos en escuela

Una cadena de hechos violentos, ataques armados, asonadas y uso de explosivos improvisados tiene como eje al cabecilla Jhon Alexander Jiménez Marín, alias ‘Zamora’, señalado jefe principal de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc en el corregimiento de El Plateado, Cauca. Informes de inteligencia militar advierten que su red estaría utilizando incluso instalaciones educativas del corregimiento para esconderse y fabricar artefactos explosivos e incendiarios, en un entorno donde además hay presencia de menores de edad, situación que quedó registrada en videos obtenidos por autoridades.

Alias ‘Zamora’ es considerado hombre de confianza de Iván Mordisco y uno de los principales articuladores de control territorial en el Cañón del Micay, con influencia en veredas como Huisitó, San Juan de Mechengue y Honduras. Según los reportes, desde esa zona de retaguardia estarían moviendo armas, explosivos y material de guerra. También lo vinculan con ataques con drones cargados con explosivos, secuestros y acciones armadas contra la Fuerza Pública. Registra múltiples órdenes de captura por delitos como concierto para delinquir, homicidio agravado y tráfico de armas.

Alias ‘Zamora’ Foto: suministrada

La tensión más reciente se desató tras un procedimiento policial en la entrada de El Plateado, entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, cuando uniformados instalaron un puesto de control. Un vehículo que recibió la señal de pare no se detuvo y, de acuerdo con el reporte operativo, desde su interior dispararon contra los policías. En la reacción armada murieron los dos ocupantes del carro, uno de ellos de nacionalidad venezolana. En la inspección fueron halladas armas de fuego y munición. Mientras se adelantaban los actos urgentes, un grupo de pobladores rodeó a los uniformados, los agredió y se llevó los cuerpos, en medio de una asonada.

Tras el hecho comenzaron a circular audios por WhatsApp atribuidos a mandos de la estructura Carlos Patiño, en los que, según inteligencia, se ordenaba a la comunidad salir a confrontar a la Policía y exigir su retiro del sector. Habitantes de distintas veredas llegaron al corregimiento y durante esa noche aumentó la alteración del orden público. La presión, de acuerdo con las fuentes, hacía parte de una estrategia para forzar la salida de la Fuerza Pública de un punto estratégico conocido como Casa Charlie, un lugar elevado que bloquea rutas de movilidad usadas para el tráfico de droga e insumos químicos, lo que tendría cargamentos represados de la organización.



El martes en la tarde la situación escaló aún más. Mientras grupos presionaban a la Policía y preparaban bombas molotov, se produjo un ataque con drones cargados con explosivos que cayó sobre personas concentradas en el parque del corregimiento. El hecho dejó una persona muerta y más de diez heridos, entre ellos una menor de edad. Informes preliminares indican que el ataque habría sido ejecutado por la misma estructura armada, en medio de la tensión por la baja asistencia a la asonada convocada.

Reportes posteriores de inteligencia señalan que nuevamente fueron vistas personas elaborando artefactos incendiarios dentro de un centro educativo de El Plateado, el mismo tipo de dispositivos con los que el año pasado fue incinerado un vehículo blindado. Los explosivos, según el seguimiento, estarían siendo bajados desde la vereda Huisitó, señalada como punto de almacenamiento clandestino de la estructura de alias 'Zamora'.

Ante la gravedad de la situación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, encabezó una reunión de seguridad con la cúpula militar y mandos regionales. De ese encuentro salieron decisiones operativas y se alistan operaciones en las próximas horas en el Cañón del Micay contra la estructura Carlos Patiño. Alias Zamora figura como objetivo prioritario dentro de ese despliegue por su capacidad de mando, coordinación de acciones violentas y presión armada sobre la población civil.