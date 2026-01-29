En vivo
Alias ‘Zamora’, el cabecilla detrás de violencia en El Plateado: fabrican explosivos en escuela

Informes de inteligencia ubican a la estructura ‘Carlos Patiño’ delinquiendo desde centros poblados y sedes educativas, mientras ordena asonadas y ataques con drones en el Cañón del Micay.

