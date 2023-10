Alistan cobro a personas que hayan tenido accidentes de tránsito sin Soat

Este jueves, 5 de octubre, el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, Félix León Martínez, entregó un informe sobre los accidentes de tránsito causados por vehículos sin Soat e indicó que en todo el territorio nacional la entidad ha pagado 1.1 billones de pesos por estos hechos entre 2020 y 2022.

Asimismo, durante este mismo periodo, cerca de 560.000 personas han sido afectadas en accidentes de tránsito por parte de vehículos que no tienen el Soat. Un estudio de la entidad indicó que 58.000 personas han sido identificadas como propietarios de vehículos sin Soat que han generado un siniestro, de estas, 12.000 fueron trasladadas al Cisar para que se inicie el respectivo cobro y de estas 5.082 ya fueron notificadas.

"Hay 12.000 deudores identificados que se encuentran en 'Ixtapa Notificación' y el call center del Cisar de la central de inversiones del Estado. A la fecha, se ha le ha enviado un mensaje a 4.800 deudores, de la base de 12.000, que está cobrando en la etapa inicial (...) Como pueden ver muchas personas van a ver la sorpresa de que los están llamando para pagar y eso es la primera fase, sino paga viene el cobro coactivo", explicó el director de la Adres.

Las cuentas más grandes están entre los 74 y 52 millones de pesos a personas que tenían sus vehículos sin Soat. Según la entidad, en promedio el ciudadano que le debe a la Adres, tiene una deuda en promedio entre 1 y 10 millones de pesos por accidentes. La entidad espera recuperar a diciembre del 2023 cerca de 57.600 millones de pesos.

Las ciudades que tienen el mayor problema de accidentes sin Soat son: Córdoba 19 %, Valle del Cauca 15 %, Bolívar 9 %, César 9 % y Magdalena 8 %.

¿Se acaba el Soat?

Sobre la propuesta hecha por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que no debería existir el seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat, indicó que no conoce muy bien la propuesta.

"El ministro ha expresado claramente que este sistema no está funcionando bien y hay que modificarlo. No conozco la propuesta detallada, pero lo que ha dicho es absolutamente cierto y es que hay una corrupción enorme alrededor del Soat; con las ambulancias, con ciertas clínicas y eso hay que superarlo, pero no sé cuál es la propuesta específica de reforma, pero hay que buscarle caminos”, indicó el director de la Adres.

Asimismo, Martínez indicó que en un informe que tiene la entidad, que presentó a la Fiscalía, identificaron diez médicos que estarían desfalcando al sistema de salud. El director de la Adres fue claro en explicar que el Soat se debe modificar, pero mientras que esté vigente se debe cumplir con la ley.

