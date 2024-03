Álvaro Uribe: “La ley de punto final es inaplicable en Colombia”

“Nuestro proceso de paz, la ley de punto final, la amnistía política, nuestros compañeros, mis compañeros: nuestro proceso de desmovilización fue para todos. 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros lo aceptaron. Un gran artífice, Luis Carlos Restrepo, patriota ejemplar, fue expatriado. No cambiamos la Constitución, no hubo impunidad absoluta, tampoco elegibilidad política para condenados, menos para delitos atroces, como el reclutamiento de niños. Consideramos que guerrilla y paramilitares podrían ser beneficiarios del delito político de sedición. Ambos, sea cual sea su excusa política, interfieren el funcionamiento del estado de derecho. Ese alegato argumental fue origen de desacuerdos con algunos magistrados de la corte, que solamente aceptaban la sedición para la guerrilla. La ley de punto final es inaplicable en Colombia. De manera pública he propuesto una amnistía política, por una vez, no penal, para recuperar derechos políticos de condenados. Será necesario, dado el antecedente de impunidad absoluta con las Farc, que además están en el Congreso, a pesar de tantos delitos atroces, y también por lo que se asoma con el ELN y otros. Confieso que tengo en interés en mis compañeros de Gobierno, condenados por nombrar un notario o por renovar un contrato a un médico. No se robaron un peso”, dijo.

