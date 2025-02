Análisis político del Gobierno de Gustavo Petro: retos y perspectivas

En Sala de Prensa Blu, Juan Pablo Estrada, analista político, habló sobre el contexto político actual en Colombia, enfocado en el Gobierno de Gustavo Petro y su impacto en las próximas elecciones.

En medio de un panorama político incierto, analizó cómo estas dinámicas afectarán el futuro del país.

Inicialmente, se refirió en cómo arrancó el año para el Gobierno de Gustavo Petro, marcado por una agenda intensa y renuncias sorpresivas de ministros . A medida que el panorama se desarrolla, surgen interrogantes sobre la dirección que tomará el país.

El presente de Petro es complejo, con la percepción de un gobierno acorralado y un cambio de rumbo que genera expectativas entre los ciudadanos. "La paz total quedó en promesas; los grandes hitos que se esperaban no se han concretado", afirmó el analista, indicando que el legado del presidente podría quedar manchado por inacciones notorias.

Además, se refirió a las próximas elecciones y las encuestas recientes sobre los candidatos a la presidencia, donde aseguró que lo que acontece en el país en la actualidad dará un giro de 180 grados.

También aseguró que: “Yo creo que el país contrario a lo que todos están pensando, yo no creo que el giro el péndulo vaya a oscilar ciento ochenta grados. Yo por una razón tan sencilla como contundente, así como los guarismos de la izquierda, se mantiene en firmes en un treinta y un treinta y cinco. Esa derecha radical, la que encarna el presidente Uribe, se mueve por lo mismo. Entonces, guste le o no, los tibios del centro van a terminar. Vamos a terminar siendo el fiel de la balanza. Y ahí es mucho más fácil que es que haya tendencia a repartirse. Y Vicky no puede coger todos esos votos, pero yo veo una campaña que va a ser muy interesante”, señaló Estrada.

Las encuestas empiezan a reflejar la desilusión, pero también se preparan las contiendas electorales. La reelección y el surgimiento de nuevos candidatos empiezan a resonar en el ambiente político, donde figuras tradicionales compiten con la nueva ola que busca romper con el pasado. En este contexto, los nombres empiezan a circular: Vicky Dávila, Germán Vargas Lleras, Miguel Uribe, y muchos más. Mientras algunos afirman que el momento actual es prematuro para hacer predicciones certeras, existe un sentimiento de que la dinámica política puede cambiar con rapidez. Las decisiones que se tomen en el corto plazo podrían ser determinantes para el futuro de las elecciones .

"El electorado está confundido y busca alternativas a la política tradicional", evidenciando un desgaste en la manera convencional de hacer campaña, donde el potencial de nuevas propuestas se enfrenta a las antiguas estructuras. Sin embargo, el análisis apuntó a que las tendencias no necesariamente indican un cambio radical, sino más bien un ajuste en el enfoque político del país, donde los votantes de centro podrían terminar por decidir la balanza en un panorama electoral dividido.

Escuche entrevista completa: