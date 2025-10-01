Andi rechaza acusaciones de movimiento propalestina tras tensión entre Colombia e Israel

La Andi rechazó las “acusaciones falsas” emitidas por la Comisión Colombiana en el Movimiento Global a Palestina que señalan a la agremiación de industriales como una plataforma y red comercial de Israel en Colombia.

"Rechazamos las declaraciones donde se dice que la Asociación normaliza el comercio con el sionismo”, dice el comunicado de la Andi.

Todo comenzó con un mensaje en la cuenta de X de Global Movement To Gaza, el grupo de activistas propalestino en Colombia, con una foto de las dos activistas colombianas detenidas este miércoles por las fuerzas militares de Israel: "Invitamos a la sociedad civil a movilizarse pacíficamente a las oficinas de la Andi en todo el país", dice el mensaje.

El movimiento ha expresado públicamente su postura para poner fin a las relaciones comerciales de Israel en Colombia, incluyendo el comercio de carbón.



El mensaje tuvo aproximadamente 15.000 visualizaciones en internet, pero apenas una docena de personas llegó a las oficinas de la Andi en el norte de Bogotá.



Respuesta de la Andi

El el gremio de los empresarios emitió un comunicado rechazando las acusaciones y definiendo su postura.

"La Andi siempre ha propendido por impulsar alianzas comerciales para la Andi siempre ha propendido por impulsar alianzas comerciales para diversificar exportaciones con distintos mercados. No se trata de cercanías ideológicas, se trata de relaciones económicas que afectan a los trabajadores, emprendedores y sus familias", dice el comunicado.

Desde la Andi condenaron también cualquier acto que atente contra la integridad y la vida de los seres humanos y expresaron su preocupación y rechazo por los hechos violentos de los últimos meses allí en la Franja de Gaza.

