En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Andrea del Pilar Verdugo, esposa del ministro de Justicia (e), renuncia a su cargo en la Fiscalía

Andrea del Pilar Verdugo, esposa del ministro de Justicia (e), renuncia a su cargo en la Fiscalía

La dimisión de Andrea del Pilar Verdugo, directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General fue aceptada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

Andrea del Pilar Verdugo, esposa del ministro de Justicia (e), renuncia a su cargo en la Fiscalía
Andrea del Pilar Verdugo, esposa del ministro de Justicia (e), renuncia a su cargo en la Fiscalía
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 20 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad