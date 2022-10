Antes de que acabe enero ya habrá 30 guerrilleros indultados: MinJusticia

“Aspiro a que antes que acabe enero estén los 30 guerrilleros indultados (…). Tienen que cumplir con unos requisitos legales, los indultos tienen requisitos fijados en las leyes y normas colombianas y los vamos a verificar en cada caso concreto, aun cuanto se demoren un poco más de lo que ellos pensaban que tardarían en salir”, dijo.



En relación a las denuncias de las Farc sobre las supuestas "trabas" e "indolencia" de burócratas para no hacer efectivos los indultos, el ministro de Justicia también se pronunció. (Lea además: Al finalizar conflicto es probable que haya más indultos: MinJusticia )



“No hay ningún funcionario que esté poniendo trabas, lo único que estamos haciendo es verificar que cada uno de los que quiere recibir el indulto cumpla con los requisitos legales, aun cuando esto tome unos días”, expresó.



Reyes afirmó que “no se trata de que en algún caso se hubieran inventado nuevos delitos, el que quiere ser beneficiado por un indulto hace la solicitud y puede decir que está condenado solamente por el delito de rebelión, pero nosotros verificamos si aparte de este delito tiene algún otro requerimiento”.



En ese sentido reseñó un caso revisado en las bases de datos de la Fiscalía en el que había un requerimiento por otro delito “que no es de los que recibe la amnistía que el presidente Santos ofreció”. (Vea además: Así se hará el indulto a 30 guerrilleros de las Farc anunciado por el Gobierno ).



Reyes señaló además que hasta el momento solo tres guerrilleros cumplen con los requisitos y los demás están pendientes de verificación. “Probablemente esta semana o la que viene tengamos más”.



Entre tanto, el abogado de la guerrilla de la Farc, Diego Martínez, enfatizó en que el indulto a 30 presos es necesario hacerla efectiva cuanto antes.



“Los 30 insurgentes que están objeto de esta medida ya fueron ubicados en Bogotá hace varios días. Desafortunadamente algunos han sido excluidos pero el tema central es más humanitario en la medida en que más de 10 de ellos están enfermos y no han recibido atención médica”, añadió.