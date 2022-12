Anuncian proyecto para blindar laboralmente a mujeres embarazadas

En medio de la polémica por un reciente fallo de la Corte Constitucional, según el cual las empresas no tendrían que retractarse de su decisión de despedir mujeres, sin conocer sobre su estado de embarazo,

el senador Armando Benedetti, del partido de La U, anunció la presentación de un proyecto de ley que busca proteger a las mujeres gestantes.

Vea también: Empleadores no tendrán que reintegrar a mujeres si desconocían de su embarazo: Corte

“No me gustó para nada el fallo de la Corte que deja claro que es una sentencia a favor de los empleadores y en contra de las mujeres embarazadas”, cuestionó el congresista.

Publicidad

Por ello, el senador propuso un proyecto de ley que busca corregir esa decisión y dar beneficios adicionales, para la protección de las madres y sus bebés.

Benedetti explicó que, de aprobarse esta ley, el empleador no podría despedir a una mujer en estado de embarazo, aún si él no sabía sobre su estado. Adicionalmente, no las podrían retirar del trabajo, hasta un año después del parto.

También, esta iniciativa contempla que si se trata de una mujer lactante o es cabeza de familia podría terminar su jornada laboral una hora más temprano y si el recién nacido se enferma habría posibilidad de extender la licencia de maternidad.