Archivan investigación contra Óscar Iván Zuluaga por caso Odebrecht

El Consejo Nacional Electoral, CNE, archivó la investigación contra el excandidato Óscar Iván Zuluaga por el presunto ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña presidencial en 2014.



Seis magistrados votaron a favor de archivar el proceso, mientras que dos lo hicieron en contra.



Según la ponencia del magistrado Carlos Camargo, no se pudo establecer que ingresaron recursos de la multinacional a la campaña política. “No se evidenció ingresos de dineros diferentes a los analizados en los informes contables rendidos y aprobados por la Corporación(CNE), como tampoco se observan donaciones de personas jurídicas extranjeras de lo cual se tiene certeza de los recursos recibos por la administración de la cuenta única para obtener control y vigilancia que garantice la transparencia en el manejo de dicha cuenta”, dice la ponencia, a la cual tuvo acceso BLU Radio.



Los magistrados manifestaron que Zuluaga podrá ser candidato presidencial en las elecciones de 2018, pues el proceso no solo se archiva, sino que se declara su caducidad.



El CNE da, así, por terminada la investigación, no solamente contra Óscar Iván Zuluaga, sino también contra su hijo David, quien se desempeñó como gerente de la campaña presidencial en 2014.



