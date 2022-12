Arias no se ha robado ni un peso, no lo pueden extraditar: Álvaro Uribe

El expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, salió de nuevo en defensa del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, el cual, según el senador, "no se ha robado ningún peso”.



Uribe aseguró que los funcionarios de su gobierno siguen siendo "perseguidos políticos".



Aseguró que existe una clara “persecución política” en contra del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quien fue solicitado en extradición para que cumpla una sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por su responsabilidad en el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).



Uribe señaló que el tratado de extradición con los Estados Unidos no está vigente, además defendió de nuevo a Arias asegurando que este lo único que hizo fue beneficiar a los agricultores del país.



"Hoy dice que sí para perseguir a Arias, Arias no robó, Agro Ingreso Seguro le sirvió a más de 380.000 colombianos agricultores en más de 90 %, entre pequeños y medianos. Arias como mis compañeros que están en la cárcel, no se han robado ningún peso, son perseguidos políticos". Dijo el senador del Centro Democrático

Uribe dijo también que el presidente Juan Manuel Santos reconoció en su momento que el tratado con los Estados Unidos no se puede aplicar y que el mandatario ahora con sus acciones se contradice.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Solo 8 personas de las 29 heridas con la caída de un muro en Málaga permanecen hospitalizadas en ese municipio y Bucaramanga. El hospital de Málaga entregó reporte de dos de las que allí aún se encuentran.

-Avanza con normalidad plan retorno por las Vías del departamento del Valle, de acuerdo con la Policía de carreteras se aumentó el tráfico de vehículos por los principales ejes viales para este primer puente festivo del año.

-La tarde del sábado sicarios asesinaron a un líder comunitario en La Loma, jurisdicción de El Paso, Cesar; Sin embargo, la Policía asegura que la víctima no era representante comunal.

-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro anunció hoy un aumento del 50 % en el salario mínimo mensual en su país.

-Un hombre muerto, medio centenar de casas inundadas y otros daños materiales en Honduras es el saldo de las fuertes lluvias derivadas de un frente frío que azota al país en las últimas horas.

-En 57 accidentes de tránsito que se han presentado desde el 6 de enero, se han registrado el 73% de las victimas corresponde a motociclistas y el 7 % a pasajeros de vehículos.

-El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, agradeció hoy al Gobierno mexicano por la "rápida y concluyente" detención del agresor a un funcionario del consulado estadounidense en la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco.

