Ariel Emilio Cortés asume formalmente la dirección de Medicina Legal

Tras más de cinco años y medio al frente del cargo, Jorge Arturo Jiménez Pájaro dejó la dirección del Instituto Nacional de Medicina Legal, que ahora será liderado por Ariel Emilio Cortés Martínez, quien tomó posesión como director ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón.

Durante la ceremonia, el nuevo director manifestó su compromiso de fortalecer la capacidad institucional mediante la implementación de técnicas avanzadas de análisis y el uso de herramientas tecnológicas que optimicen el abordaje de los procesos de competencia del Instituto.

“Seguiremos incorporando los avances científicos y tecnológicos más rigurosos consolidando la investigación forense como herramienta fundamental para la búsqueda de la verdad y la garantía de los derechos constitucionales”, aseguró el nuevo director.

En su discurso destacó la relevancia de continuar impulsando la formación académica de los funcionarios y equipos, un factor que consideró esencial para responder a las crecientes demandas de un entorno judicial “cada vez más complejo y dinámico”.



El nuevo director es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, con formación académica en administración pública, economía y salud pública. Cuenta con más de 25 años de experiencia en cargos directivos en hospitales y entidades públicas, además de haber sido consultor del Ministerio de Salud, la Organización de Estados Iberoamericanos, el Banco Mundial y la Dirección de Sanidad Policial.

La fiscal general de la Nación resaltó la necesidad de dar respuestas oportunas a las víctimas: “Me alegra mucho escuchar las palabras del director que pone a las víctimas en el centro de las actividades del Instituto. Considero que ese es un muy buen punto de partida porque estamos y somos por y para ellas”.

El saliente director en encargo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Jorge Arturo Jiménez Pájaro, continuará en la entidad y se desempeñará como director de la Regional Bogotá.