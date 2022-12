Arranca última semana de fast track en el Congreso de la República

Esta semana el Congreso de la República definirá el futuro de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, al límite del tiempo para aprobarla y tras semanas de discusión en la Cámara y el Senado de la República.



El Gobierno espera que este mismo lunes salga avalada la iniciativa en su último debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, pues en máximo 4 días debe quedar lista la conciliación, el último paso del trámite legislativo.



La urgencia radica en que este 30 de noviembre termina el mecanismo fast track, el cual fue habilitado para facilitar la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc, y en adelante, las normas que se requieran para ese propósito deberán tramitarse por vía ordinaria.



“Necesitamos por lo menos dos o tres días para poder empezar a construir el texto de la conciliación. Aspiro que este lunes sea aprobada en Cámara para que entre martes y miércoles podamos conciliar, de lo contrario se va a hacer muy difícil que el proyecto pueda ser votado antes del 30 de noviembre”, explicó el ponente de la iniciativa, Hernán Penagos.



El secretario general del Senado, Gregorio Eljach, señaló que, ante el vacío normativo que hay sobre el futuro de los proyectos que van por fast track y no han sido aprobados, hay alternativas.



“Yo particularmente creo que si se termina en la vigencia de un procedimiento especial no puede ninguna otra norma darle continuidad, eso implica que habría que volver a comenzar con el procedimiento ordinario. Sin embargo, hay unas herramientas de trabajo en la Constitución que permiten sacar las cosas más rápido, en los mismos tiempos que el fast track”, indicó.



Además de esta ley estatutaria, aún están pendientes la Reforma Política, la conciliación del Acto Legislativo que crea 16 Circunscripciones Especiales en la Cámara de Representantes y otras normas que no han logrado pasar el primer debate.