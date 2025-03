Arroceros del Tolima y Huila anuncian nuevas movilizaciones si el Gobierno no cumple acuerdos

El pasado 7 de marzo, el Gobierno Nacional , a través del Ministerio de Agricultura, realizó una mesa de concertación con los arroceros del Tolima y Huila con el fin de terminar el paro del gremio que llevaba 9 días de protesta por el incremento de precios al sector. En esta mesa, los arroceros extendieron un pliego de peticiones que el Gobierno se comprometió a realizar.

Sin embargo, el gremio arrocero señaló que el ministerio está incumpliendo puntos claves de la concertación como la no implementación del Fondo de Apoyo para comercializar arroz paddy, la no reglamentación del FONSA (Fondo de Solidaridad Agropecuario), la no aplicación de líneas especiales de crédito (LEC), los incentivos a la rentabilidad rural y el Incentivo Integral a la Gestión de Riesgos Agropecuarios.

El vocero de la mesa de diálogo y concertación, Juan Pablo Rodríguez afirmo que desde el gremio están pendientes del cumplimiento de los acuerdos firmados con el Gobierno que también se comprometió a modificar la fórmula de cobro de tasa por uso de agua, lo que disminuiría el precio en la producción del arroz. “Necesitamos un decreto urgente para que aquellos pequeños y medianos productores de arroz, puedan acogerse a este acuerdo y así obtener el 100 % del beneficio, en vez del 65 % como dijeron en el acuerdo”, aseveró.

Desde la junta directiva de la organización Dignidad Arrocera informaron que, después de una reunión con presencia de firmantes del acuerdo, se decidió adelantar acciones para exigir que se cumpla lo pactado en El Espinal, Tolima y lo que se pactará en Majagual, Sucre.

Publicidad

Ante esto también se pronunció Juan Pablo Rodríguez asegurando que es fundamental la celeridad de parte del gobierno en la implementación de los 8 puntos que se acordaron, “Recordemos que los decretos no tienen retroactividad si la cosecha pasa no se podrán acoger aquellos agricultores que tanto necesitan de este beneficio”, anunció Rodríguez.

Por todo esto, los arroceros comunicaron que constituirán el comité de dignidad arrocera para hacer seguimiento y vigilancia de los acuerdos y asegurarse que el Ministerio de Agricultura cumpla.