Asesinaron a un soldado por robarle la moto en Melgar, Tolima

El soldado profesional Víctor Arbey Giraldo Colorado, que pertenecía a la brigada logística adscrita al fuerte militar de Tolemaida, fue asesinado de un disparo en la cabeza en medio del robo de su moto en Melgar, Tolima , en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

“El hecho se habría presentado a un costado de la vía en la ruta Melgar-Bogotá kilómetro 40 más cinco específicamente en la vereda San José de la Colorada", señaló el coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante del Departamento de Policía de Tolima.

Según agregó el oficial, el soldado asesinado se "encontraba de partiendo con unos amigos y fue abordado por dos sujetos quienes se movilizaban en una motocicleta". El hecho, "según las acciones y las investigaciones adelantadas hasta el momento" se habría dado por un hurto al que el soldado se opuso, llevándolo a ser "impactado vilmente por estos sujetos con arma de fuego".

Tras el asesinato del soldado, autoridades activaron un plan candado para dar con el paradero de los autores materiales de este hecho.

"La Policía nacional acordona lugar de los hechos, recolecta elementos materiales probatorios e inicia las investigaciones pertinentes. Se conoce de que al soldado le habrían hurtado una motocicleta RX 115 la cual no la hemos encontrado hasta el momento. No obstante, seguimos con nuestra investigación y no vamos a descansar hasta lograr con la localización, captura y judicialización de los responsables de este hecho", puntualizó Ojeda.

A esta hora en el municipio se realizan diferentes operativos. Al parecer, los asesinos ya fueron identificados por testigos en el sitio de los hechos y en seguimiento en las cámaras de seguridad.

