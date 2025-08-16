Publicidad

Así cayó peligroso criminal del Tren de Aragua en Barrancabermeja, Santander: era buscado en Chile

El señalado delincuente, de origen venezolano, tenía una notificación roja de Interpol al estar vinculado con múltiples asesinatos del Tren de Aragua. Hay video de su captura.

Foto: suministrada
Por: Juan Esteban Castañeda
|
Actualizado: agosto 16, 2025 08:39 p. m.

En las últimas horas cayó Alberto Carlos Mejía Hernández, un señalado criminal del Tren de Aragua que era buscado por las autoridades chilenas. El delincuente, de origen venezolano, fue capturado en medio de un operativo realizado por la Policía Nacional, mediante la oficina central de la Interpol, en Barrancabermeja, Santander.

En videos publicados por las autoridades se evidencia a Mejía caminando por una de las calles del municipio. El delincuente, que vestía una camisilla blanca, pantalón negro y sandalias, se notaba tranquilo en el lugar cuando fue sorprendido por dos uniformados que descendieron de un vehículo particular para no levantar sospechas del criminal.

“La operación binacional, coordinada con la oficina central nacional de Interpol Chile y Carabineros del hermano país (Policía de Investigaciones de Chile), permitió establecer que el prófugo planeó y ejecutó, junto con otros miembros de la organización criminal transnacional, varios asesinatos, entre ellos el del prestamista informal José Felipe Reyes Ossa, conocido como ‘El Rey de Meiggs’, perpetrado el pasado 19 de junio en Ñuñoa (Chile)”, afirma el pronunciamiento del director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana.

Este peligroso criminal era requerido por el delito de homicidio calificado y ya quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que continúe con su trámite diplomático de extradición.

“Gracias a los directores de la Policía De Investigaciones (PDI) Eduardo Cerna, y de Carabineros de Chile, general director Marcelo Araya Zapata, por su reconocimiento a la labor de la Policía Nacional de Colombia, con el compromiso de seguir trabajando juntos contra el crimen organizado”, finalizó el pronunciamiento del general Triana.

