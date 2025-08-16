Así cayó peligroso criminal del Tren de Aragua en Barrancabermeja, Santander: era buscado en Chile

En las últimas horas cayó Alberto Carlos Mejía Hernández, un señalado criminal del Tren de Aragua que era buscado por las autoridades chilenas. El delincuente, de origen venezolano, fue capturado en medio de un operativo realizado por la Policía Nacional, mediante la oficina central de la Interpol, en Barrancabermeja, Santander.

En videos publicados por las autoridades se evidencia a Mejía caminando por una de las calles del municipio. El delincuente, que vestía una camisilla blanca, pantalón negro y sandalias, se notaba tranquilo en el lugar cuando fue sorprendido por dos uniformados que descendieron de un vehículo particular para no levantar sospechas del criminal.

¡𝐂𝐀𝐘𝐎́ 𝐔𝐍𝐎 𝐃𝐄 𝐋𝐎𝐒 𝐌𝐀́𝐒 𝐁𝐔𝐒𝐂𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐃𝐄𝐋 ‘𝐓𝐑𝐄𝐍 𝐃𝐄 𝐀𝐑𝐀𝐆𝐔𝐀’ 𝐄𝐍 𝐂𝐇𝐈𝐋𝐄! En Barrancabermeja (Santander), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia, a través de la Oficina Central Nacional de @INTERPOL_HQ… pic.twitter.com/5Kjs2tysJf — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) August 16, 2025

“La operación binacional, coordinada con la oficina central nacional de Interpol Chile y Carabineros del hermano país (Policía de Investigaciones de Chile), permitió establecer que el prófugo planeó y ejecutó, junto con otros miembros de la organización criminal transnacional, varios asesinatos, entre ellos el del prestamista informal José Felipe Reyes Ossa, conocido como ‘El Rey de Meiggs’, perpetrado el pasado 19 de junio en Ñuñoa (Chile)”, afirma el pronunciamiento del director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana.

Este peligroso criminal era requerido por el delito de homicidio calificado y ya quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que continúe con su trámite diplomático de extradición.

“Gracias a los directores de la Policía De Investigaciones (PDI) Eduardo Cerna, y de Carabineros de Chile, general director Marcelo Araya Zapata, por su reconocimiento a la labor de la Policía Nacional de Colombia, con el compromiso de seguir trabajando juntos contra el crimen organizado”, finalizó el pronunciamiento del general Triana.