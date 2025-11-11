Así se cargó la aeronave militar que llevó ayuda a miles de familias en Jamaica

Como respuesta a las graves afectaciones ocasionadas por el huracán Melissa, la Fuerza Aeroespacial Colombiana dispuso una aeronave C-40 del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) para enviar 14 toneladas de ayuda humanitaria desde Bogotá hacia Jamaica. La operación fue coordinada junto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La carga, compuesta por kits de alimentos no perecederos, insumos de primera necesidad y semillas de transferencia genética, busca apoyar la recuperación agrícola y atender a miles de familias impactadas por uno de los huracanes más fuertes que ha golpeado al Caribe en los últimos años.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana dispuso una aeronave para transportar ayuda humanitaria desde Bogotá hacia Jamaica. Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana

El cargue del C-40 estuvo a cargo de la tripulación de la Fuerza Aeroespacial, con el apoyo de voluntarios de la Defensa Civil Colombiana, quienes participaron en la clasificación y aseguramiento de cada elemento transportado.

De forma paralela, la Fuerza Aeroespacial y la UNGRD avanzan en el alistamiento de nuevas toneladas de asistencia humanitaria que serán enviadas en los próximos días a Haití, otro país afectado por el paso de Melissa.



Según explicó Carlos Carrillo, director de la UNGRD, Colombia enviará en total 30 toneladas de ayuda, distribuidas en dos vuelos: 28 toneladas de asistencia humanitaria y más de 2 toneladas de material genético y semillas, destinadas a reconstruir las capacidades agrícolas en la región.

Carrillo subrayó que este es el primer aporte del país tras la devastación causada por el huracán. “Estamos listos, por orden del presidente Petro, a cumplir con nuestro deber solidario como naciones del Caribe y apoyar en estos momentos difíciles por los que pasan las islas de las Antillas”, afirmó.