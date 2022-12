Así se despidió el Bloque Sur de Farc de la guerra

Un poco después de completadas las primeras 24 de haber cesado el fuego en el país, en lo profundo de la selva el Bloque Sur – que en los diálogos de paz con Pastrana alcanzaron lo más de 1800 hombres - hicieron lo que sería un homenaje de despedida del pueblo en el que estaban.



Las imágenes, de las que no se conoce su procedencia, muestran cerca de 20 hombres uniformados, que empuñan sus armas, las dirigen al cielo y esperan la instrucción para disparar, lo que se convertiría en los últimos de sus disparos.



“Nos disponemos hacer los últimos disparos, pero ya no para la guerra, sino que es el punto de partida para construir la paz”, dice el encargado de dar la orden y continua: “Carguen las armas… A los 52 años de lucha llegó el momento de hacer la paz…” y posteriormente ordena que disparen.



El público, entre el que se encuentran hombres, mujeres y niños, se ve emocionado y de hecho, varias personas graban el momento en el que los milicianos disparan. Después estallan en aplausos acompañados por un ¡viva Colombia!



Este acto histórico no termina ahí. De manera inmediata un hombre, quien parece el comandante, toma la vocería y con palabras nostálgicas, promueve “un abrazo de amor” entre todos los asistentes.



Este acto histórico no termina ahí. De manera inmediata un hombre, quien parece el comandante, toma la vocería y con palabras nostálgicas, promueve “un abrazo de amor” entre todos los asistentes.



“La energía que tenemos que promover hoy es la energía de la reconciliación, la energía de la paz, la energía del futuro de Colombia y para eso, nosotros los guerrilleros y las guerrilleras del Bloque Sur queremos hacer este acto simbólico con las personas que se encuentran hoy acá”, dice.



En medio de su discurso dirigido a los campesinos, señala que “ustedes son los que nos han dado el vasito de agua, el racimo de plátano, los que nos han curado nuestros hombres heridos y eso jamás lo olvida un combatiente fariano… Habría muchas formas de expresar nuestra gratitud, pero ahora voy hacerlo con un abrazo que expresa amor… Nosotros hemos luchado con las armas pero siempre por amor y termina gritando: ¡que viva la paz!



El Bloque Sur de las FARC llegó a contar con aproximadamente 1.800 guerrilleros distribuidos en diez frentes y dos compañías móviles durante los diálogos de paz del presidente Pastrana y hasta el momento era una de las unidades que más dinero recaudaba fruto del narcotráfico y la extorsión.



Este Bloque operaba básicamente en el Huila, Caquetá, Putumayo y el sureste del Cauca.



Publicidad

Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-Las fuerzas armadas dicen que están en capacidad de garantizar que no habrá influencia armada de las Farc en la intención de voto de los colombianos en el plebiscito.



-Por instrucción del gobernador de Antioquia, los funcionarios de su administración deberán estudiar los acuerdos de paz, para formular propuestas desde sus dependencias enfocadas en la aplicación de estos, en caso de ganar el sí en el plebiscito.



-Desde el Concejo de Bogotá denuncian que el caño de la sexta con 30, en el centro de Bogotá, se ha venido convirtiendo en un nuevo Bronx.



-Fueron asesinados 4 miembros de la comunidad AWA en el pacífico nariñense, lo que evidencia el incremento de los hechos violentos denunciados por la alcaldesa de Tumaco.



-La policía de carreteras del Atlántico confirmó que son dos hombres y dos mujeres los fallecidos en un grave accidente en la vía Santa Marta Barranquilla, en donde además 19 personas resultaron heridas.



-El Consejo de Estado dejó en firme la suspensión de la elección del gobernador del departamento de Caldas, Guido Echeverry, tras responder el recurso de reposición que radicó la defensa del mandatario local.



-En México crece la expectativa en el Palacio de Bellas Artes a donde se espera la llegada del cuerpo de Juan Gabriel para que reciba todos los homenajes.



-Una manifestación en favor de la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, bloqueó hoy varias calles en Sao Paulo, que ayer vivió también una jornada de protestas que terminó con intervención policial.



-Hackers rusos penetraron varios sistemas electorales en Estados Unidos, según el FBI.



-En Venezuela la oposición insiste en que las últimas acciones contra dirigentes políticos buscan generar miedo y evitar la participación en la marcha del 1 de septiembre.



-Hay máxima alerta en el mar Mediterráneo después de que en las últimas horas el operativo de rescate haya puesto a salvo a más de 6500 migrantes.



-Terroristas de Al Shabaab reclamaron la autoría del atentado contra el Palacio Presidencial de Somalia en Mogadishu, que deja hasta el momento10 muertos.



-Madeleine se convirtió en un peligroso huracán de categoría cuatro cuando se dirige a Hawái, amenazando con inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra debido a sus fuertes vientos y lluvias, informó el martes la autoridad meteorológica de Estados Unidos.