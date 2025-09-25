En vivo
Temblor en Colombia
Jorge Bava
Petro en la ONU
Once Caldas

Así sintieron en Colombia la serie de temblores en Venezuela: 23 en total

Así sintieron en Colombia la serie de temblores en Venezuela: 23 en total

El balance preliminar de esta serie de 23 temblores es de susto generalizado, daños menores en infraestructura y evacuaciones preventivas en varias regiones.

Temblor hoy en Colombia
Foto: Servicio Geológico Colombiano
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

Entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves, Venezuela experimentó una intensa actividad sísmica con 23 temblores, dos de ellos de magnitudes 6,2 y 6,3, según el Servicio Geológico de Estados Unidos y el Servicio Geológico Colombiano.

Los epicentros se localizaron principalmente en el estado Zulia, en poblaciones como Mene Grande y Bachaquero, y en menor medida en Valera, estado Trujillo.

Los movimientos se sintieron en ciudades como Caracas, San Cristóbal y Mérida. Testimonios de habitantes de la capital reportaron vidrios rotos, crujidos en las paredes y evacuaciones preventivas en edificios.

“Estábamos durmiendo y de repente sentimos que los vidrios de las ventanas crujían, todos en el edificio bajamos a la calle a esperar si venía otra réplica”, relató Alicia de la Rosa, residente en Caracas.

Listado de sismos en Venezuela (24 y 25 de septiembre de 2025)

  1. Magnitud 6.2 – Mene Grande, Zulia – 24/09/2025 – Profundidad: superficial
  2. Magnitud 4.7 – Mene Grande, Zulia – 24/09/2025 – Profundidad: superficial
  3. Magnitud 3.7 – Venezuela – 24/09/2025 – Profundidad: 110 km
  4. Magnitud 3.0 – Lago Maracaibo – 24/09/2025 – Profundidad: 216 km
  5. Magnitud 3.5 – Venezuela – 24/09/2025 – Profundidad: superficial
  6. Magnitud 3.3 – Venezuela – 24/09/2025 – Profundidad: superficial
  7. Magnitud 3.4 – Venezuela – 24/09/2025 – Profundidad: superficial
  8. Magnitud 3.8 – Venezuela – 24/09/2025 – Profundidad: 74 km
  9. Magnitud 3.3 – Venezuela – 24/09/2025 – Profundidad: superficial
  10. Magnitud 3.3 – Venezuela – 24/09/2025 – Profundidad: 78 km
  11. Magnitud 5.3 – Venezuela – 24/09/2025 – Profundidad: superficial
  12. Magnitud 6.3 – Mene Grande, Zulia – 24/09/2025 – Profundidad: superficial
  13. Magnitud 4.3 – Venezuela – 24/09/2025 – Profundidad: superficial
  14. Magnitud 3.8 – Venezuela – 24/09/2025 – Profundidad: superficial
  15. Magnitud 3.3 – Venezuela – 24/09/2025 – Profundidad: superficial
  16. Magnitud 3.2 – Venezuela – 25/09/2025 – Profundidad: 91 km
  17. Magnitud 3.6 – Venezuela – 25/09/2025 – Profundidad: 75 km
  18. Magnitud 3.6 – Venezuela – 25/09/2025 – Profundidad: superficial
  19. Magnitud 4.1 – Mene Grande, Zulia – 25/09/2025 – Profundidad: superficial
  20. Magnitud 5.8 – Mene Grande, Zulia – 25/09/2025 – Profundidad: superficial
  21. Magnitud 3.4 – Venezuela – 25/09/2025 – Profundidad: superficial

Impacto en Colombia: departamentos donde se sintieron

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el temblor de magnitud 6,3 de las 10:51 p. m. se percibió en:

  • Santander
  • Norte de Santander
  • Antioquia
  • Cesar
  • Magdalena
  • La Guajira
  • Bogotá D. C.
  • Boyacá
  • Atlántico
  • Bolívar
  • Arauca
  • Caldas
  • Cundinamarca
  • Risaralda
  • Tolima
  • Casanare
  • Córdoba
  • Meta
  • Guainía
  • Quindío
  • Vichada
  • Sucre
  • Guaviare
  • Valle del Cauca

Balance de daños y reacciones

En Venezuela se reportaron daños menores en hospitales y en una iglesia en Maracaibo, sin víctimas fatales. En Colombia, Gestión del Riesgo informó afectaciones estructurales en tres viviendas en Ocaña, Norte de Santander, donde las familias fueron evacuadas de forma preventiva.

El evento generó gran actividad en redes sociales, especialmente en la región Caribe, donde los habitantes reportaron que el movimiento fue más perceptible en edificios altos. Las autoridades reiteraron que no había riesgo de tsunami y que no se emitieron alertas de evacuación.

