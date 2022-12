Así va el trámite de Franco Armani para nacionalizarse colombiano

Franco Armani asegura que el club Atlético Nacional le está ayudando a obtener la nacionalidad colombiana y ya radicó ante la Cancillería los documentos para obtenerla.

Sin embargo, Blu Radio pudo confirmar con fuentes oficiales que no podría adelantar el trámite por la vía ordinaria, pues no tiene visa de residente en Colombia.



Para Armani existe otra posibilidad que aparentemente es la que está en trámite: obtener la nacionalidad por la vía extraordinaria.



Eso quiere decir que Franco entraría en el grupo de extranjeros como Miguel Bosé y Piero, entre otros, que son postulados por un alto funcionario del Gobierno en donde se argumenta que por sus aportes al país, podría ser beneficiario de la nacionalidad.



El portero de 31 años quiere ser tenido en cuenta por el director de la Selección Colombia, José Pékerman.



Por otro lado, aunque hay rumores de que el River Plate lo quiere en su nómina, el jugador asegura que dicha información no es cierta.