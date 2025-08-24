Asocapitales rechaza los planes de atentar contra el alcalde de Cali y la gobernadora del Valle

Publicidad

Los alcaldes de las principales ciudades del país lanzaron una fuerte voz de rechazo frente a las recientes estrategias criminales descubiertas contra el alcalde de Cali y la gobernadora del Valle que, según ellos, ponen en riesgo su seguridad y buscan debilitar la institucionalidad.

Alcalde de Cali, Alejandro Eder y la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.
Alcalde de Cali, Alejandro Eder y la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.
Foto: AFP / Gobernación del Valle
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: agosto 24, 2025 07:42 p. m.

Desde asocapitales, grupo compuesto por los alcaldes de varias ciudades, rechazaron los planes de asesinato contra el presidente de la asociación, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

Los alcaldes calificaron estos hechos como un ataque directo a la democracia y a la voluntad del pueblo colombiano. Los mandatarios advirtieron que no cederán ante la violencia y reafirmaron su compromiso por la defensa de la vida, la paz y la libertad en todos los territorios.

Además, hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional y varios organismos para reforzar la seguridad. “Instamos al Gobierno nacional, las Fuerzas Militares y de Policía, la Fiscalía General de la Nación y los organismos de inteligencia del Estado a adoptar medidas inmediatas que garanticen la protección integra de todos los líderes que están en la mira de los criminales que quieren desestabilizar el país”, se lee en el comunicado.

Finalmente, recordaron que Cali es símbolo de resiliencia y coraje, y expresaron su respaldo a los caleños en la ceremonia de la luz, un acto simbólico en memoria de las víctimas que envía un mensaje de unidad y fortaleza frente al terror.

Es de recordar que en horas de la mañana de este domingo 24 de agosto Alejandro Eder confirmó a Blu Radio sobre la existencia de un plan de la disidencia de las Farc ‘Jaime Martínez’ con el cual buscan asesinarlo en represalia a los intensos operativos que se han llevado a cabo en contra del grupo armado en la región.

