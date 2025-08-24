Alcalde de Cali tras conocer plan para asesinarlo: "Es una amenaza muy seria, no un juego"

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó a Blu Radio sobre la existencia de un plan de la disidencia de las Farc ‘Jaime Martínez’ con el cual buscan asesinarlo en represalia a los intensos operativos que se han llevado a cabo en contra del grupo armado en la región.

Según el mandatario, el plan fue evidenciado por el bloque de búsqueda que encontró las pruebas con la intención del grupo armado.

Ante esta amenaza, indicó que fue necesario reforzar su seguridad especialmente en eventos públicos, actos institucionales y en lugares donde esté presente él y su equipo de trabajo.

“Esta es una amenaza que conocemos hace algunas semanas como resultado del bloque de búsqueda, y mis medidas ya se tomaron para reforzar mi seguridad desde hace unas semanas. Es un riesgo que estoy dispuesto a asumir, no es un juego, confío en la fuerza pública y su capacidad para cuidarme. Esta es una amenaza muy seria, estos sin vergüenzas nos quieren llevar a la década de los 80’s para asesinar a gobernantes y dirigentes públicos poniendo bombas en medio de civiles, así como lo vivimos esta semana“, dijo Alejandro Eder.

Igualmente, confirmó que en la lista también aparece el nombre de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, con quien ya se adelanta una serie de medidas para salvaguardar sus vidas.

“Es una amenaza que nosotros asumíamos que existía y sabemos que a los criminales no les gusta que tanto la gobernadora como yo estemos parados tan de frente para proteger a Cali y el Valle del Cauca del terrorismo. No vamos a dejar que ningún terrorista nos vaya a amedrentar. Estos tipos son muy sanguinarios y es una amenaza muy seria”, manifestó Eder.

Así mismo solicitó de manera inmediata al Gobierno nacional reforzar la seguridad con presencia de más uniformados tanto del Ejército como de la Policía en zona rural de Cali y los diferentes municipios del sur del Valle del Cauca.