Blu Radio  / Nación  / Atentaron contra el gobernador de Arauca, Renson Martínez: atacaron su camioneta a bala

Atentaron contra el gobernador de Arauca, Renson Martínez: atacaron su camioneta a bala

El gobernador de este departamento, Renson Martínez Prada, confirmó el atentado a través de Facebook.

Foto: Gobernación de Arauca
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

