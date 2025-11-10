A través de una publicación en su perfil de Facebook, el gobernador de Arauca, Renson Jesús Martínez Prada, confirmó que fue víctima de un ataque armado cuando se movilizaba entre Fortul y Tame.

Atentaron contra el gobernador de Arauca, Renson Martínez: atacaron su camioneta a bala

El mandatario escribió en su publicación: “Nos acaban de atacar”. Tras esto, usuarios en redes sociales difundieron fotografías que muestran los impactos de bala en su vehículo blindado.

Aún no se conoce quiénes serían los responsables del ataque; sin embargo, la familia del gobernador confirmó que se encuentra fuera de peligro.



En desarrollo...