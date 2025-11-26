En vivo
Blu Radio  / Nación  / Ataque a bala contra cortejo fúnebre en Ibagué deja un muerto y seis heridos

Ataque a bala contra cortejo fúnebre en Ibagué deja un muerto y seis heridos

Se conoció que la víctima mortal registraba antecedente judiciales, incluido un caso de homicidio. Hay preocupación en la ciudadanía por la escalada de retaliaciones criminales.

