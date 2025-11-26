Ataque a bala contra cortejo fúnebre en Ibagué deja un muerto y seis heridos

Un violento ataque sicarial sacudió este miércoles a la ciudad de Ibagué, luego de que hombres armados en motocicleta abrieran fuego contra un bus que hacía parte de un cortejo fúnebre que avanzaba por la calle 37, a pocos metros de la avenida del Ferrocarril. El ataque desató el caos en una de las zonas más transitadas de la capital tolimense.

El atentado dejó, en principio, siete personas heridas, todas trasladadas de inmediato a centros asistenciales. Sin embargo, una de ellas, identificada como Jeison Sánchez, de 26 años, murió en la sala de reanimación del Hospital Federico Lleras Acosta por la gravedad de las lesiones. Otras dos víctimas permanecen en estado crítico.

El primer parte médico lo entregó a Blu Radio el gerente encargado del Hospital Federico Lleras Acosta, Diego Fernando Padilla: “Se presentó el ingreso de siete pacientes por heridas con arma de fuego. De estos pacientes, tres son mujeres, cuatro son hombres. De las tres mujeres, una paciente en condición crítica, actualmente en procedimiento quirúrgico, una paciente con pronóstico reservado, bajo manejo especializado y un paciente que permanece aún en observación. De los hombres, un paciente, pese a los esfuerzos médicos en la sala de reanimación, falleció. En la actualidad, un paciente en estado crítico con requerimiento quirúrgico y dos pacientes que permanecen en observación”.

Ataque con disparos a cortejo fúnebre en Ibagué deja un muerto y seis heridos Foto: suministrada

¿Qué pasó con el cortejo fúnebre?

La caravana se dirigía al sepelio de James Avellaneda Rodríguez, asesinado el domingo anterior en el barrio Jardín Santander. Avellaneda, al igual que su expareja Claudia Ramos, quien fue ultimada a tiros en septiembre en el barrio Nueva Castilla, registraba antecedentes por concierto para delinquir y microtráfico.



El comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, coronel Diego Edixon Mora, confirmó que el ataque fue directo contra el vehículo que hacía parte del cortejo.

“Una motocicleta intercepta un automóvil que se desplazaba en una caravana fúnebre y dispara en varias ocasiones, dejando personas lesionadas y una fallecida”, señaló el coronel.

Las autoridades revelaron que la víctima mortal, Jeison Sánchez, tenía 10 anotaciones judiciales, entre ellas homicidio, porte ilegal de armas y lesiones personales. Su última captura se había registrado el 13 de junio de 2024, por homicidio ocurrido dos días antes; sin embargo, recuperó la libertad por vencimiento de términos.

Tras el ataque, unidades policiales iniciaron una persecución que se extendió hasta el sector del barrio El Bosque, donde se cree que huyeron los responsables. Continúan los operativos para localizarlos, mientras se espera un pronunciamiento oficial con avances de la investigación.

Este nuevo hecho de sangre genera preocupación en la ciudad, al evidenciar una escalada de retaliaciones criminales que ya deja múltiples víctimas en la capital del Tolima.