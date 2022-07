Atentan contra la casa de representante a la Cámara del Cauca, Ermes Pete

Un grave hecho de orden público se registró en las últimas horas en Popayán, cuando desconocidos prendieron fuego a la casa de Ermes Pete Vivas, representante electo por el Pacto Histórico.

Este suceso ocurrió en el barrio La Gran Victoria de la capital caucana, cuando en horas de la madrugada un grupo de personas encendieron la casa del congresista.

Según Pete Vivas, a la zona no acudió la Policía pese al llamado de uno de los habitantes de la casa, quien tuvo que apagar el incendio que se dio en una de las cortinas y parte de la sala de la vivienda del líder.

"Tipo 2:00 de la mañana, aproximadamente, por la ventana le prendieron candela a la casa, en donde reaccionan de inmediato, quienes viven, ahí logran apagarlo con agua. Atentaron contra la vivienda la casa", explicó Vivas a Blu Radio.

S.O.S hacia las 2 AM fue objeto de atentado mi vivienda en la ciudad de poppayan.

Solicito a @FiscaliaCol investigar los echos del siniestro de manera urgente.

@DefensoriaCol @ONUHumanRights pic.twitter.com/mbEo2uvtPA — Ermes Pete Vivas (@PeteErmes) July 10, 2022

"La verdad no tengo información de quien pudo haber sido. He pedido que se investigue el asunto que fue lo que paso. Amenazas he recibido toda la vida eso por ser consejero mayor", agregó.

La Policía, desde las 7:00 de la mañana, está investigando qué fue lo que ocurrió en esta zona de la ciudad.

"Según la Policía dicen que se trata de una bola de papel, probablemente, donde le metieron fuego a la bola y la lanzaron por la ventana. Esa es una de las hipótesis que está manejando la policía. Sin embargo, siguen investigando", expresó Pete Vivas.

Hermes, quien se encuentra en el Huila, también pidió a la Fiscalía que investigue el hecho. En uno de los pisos de la casa también vive un grupo de personas, quienes fueron los que apagaron las llamas.

