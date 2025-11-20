Audio: Bloomberg publica entrevista con canciller Villavicencio sobre posible salida de Maduro

La agencia Bloomberg en Europa, específicamente en Madrid, ha publicado el audio de la entrevista que confirma las declaraciones de la canciller Rosa Villavicencio, sobre una posible negociación relacionada con el futuro político de Nicolás Maduro.

La publicación de estos fragmentos de la entrevista, realizada por el corresponsal Daniel Basteiro en la capital española, surge luego de que la Cancillería emitiera un comunicado negando haber dicho lo que se le atribuía, argumentando que sus palabras habían sido sacadas de contexto. La difusión del audio, que tiene una duración de 1 minuto y 50 segundos, pone fin a la discusión sobre la veracidad de sus afirmaciones.

En su comunicado emitido anoche, la Cancillería había indicado que lo reportado "no corresponde a lo expresado" por la canciller y enfatizó que el gobierno de Colombia respeta el derecho internacional y la soberanía de los demás países, sin tener injerencia en asuntos internos de otras naciones. Sin embargo, el audio publicado por Bloomberg demuestra "palabra por palabra" lo que la canciller había dicho.

Colombia respalda un plan para que Maduro entregue el poder a un gobierno de transición que organice elecciones legítimas. La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, afirma que el líder venezolano podría aceptar si no enfrenta persecución. La entrevista de @basteiro aquí:… pic.twitter.com/l7DhrGUjz8 — Bloomberg en Español (@BBGenEspanol) November 20, 2025

Declaraciones

El eje central de las grabaciones es la discusión sobre la "hipotética salida de Nicolás Maduro del gobierno" y la posibilidad de una transición política. Al ser consultada sobre si Maduro debería considerar un plan que le diera garantías de una transición sin permanencia en el poder, la canciller Villavicencio respondió afirmativamente.



Villavicencio afirmó que Maduro "lo ha considerado" y que hay una propuesta en curso. La transición contemplada sería una vía para que Maduro pudiera irse sin tener que pasar por la cárcel.

Según la canciller, esto sería "lo más sano" y permitiría la llegada de alguien que facilite unas elecciones "legitimadas" y con un proceso transparente. La canciller incluso expresó la creencia de que Maduro "estaría por aceptarlo" o que "aceptaría ese planteamiento". Señaló también que Nicolás Maduro ha estado buscando mediaciones, aunque esto depende de que tanto Estados Unidos como las partes involucradas, incluyendo la oposición y el gobierno de Maduro, acepten dicha mediación.

Escuche aquí el informe: