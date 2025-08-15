Aumentan homicidios y persiste la violencia contra firmantes del acuerdo de paz

La seguridad de los firmantes del acuerdo de paz sigue en crisis. Leonardo González, director de Indepaz, advirtió que desde la firma del acuerdo en 2016 se han registrado 467 homicidios de excombatientes, además de amenazas, desapariciones y hostigamientos que ponen en riesgo la reintegración y la vida de quienes dejaron las armas.

Los departamentos más afectados por estos crímenes son Cauca (85 víctimas), Antioquia (49), Nariño (43) y Meta (39).

Según González, hasta el 15 de agosto de 2025 van 29 asesinatos, frente a los 31 registrados en todo 2024. Sin embargo, el dato más preocupante es que, comparado con la misma fecha del año pasado, los homicidios aumentaron en nueve casos: al 15 de agosto de 2024 iban 20.

A este escenario se suma el secuestro de cuatro firmantes de paz en Arauca, hecho que, según Indepaz, refleja la vulnerabilidad de esta población frente a grupos armados ilegales. Estas estructuras —explicó González— buscan reclutar nuevamente a excombatientes por su conocimiento del territorio y, ante su negativa, los convierten en objetivos militares.

El director de Indepaz identificó varias causas detrás de esta violencia: la persistente estigmatización contra quienes firmaron el acuerdo, discursos de odio provenientes de élites y replicados en las regiones, y la presencia de grupos armados que ven en los líderes de paz un obstáculo para sus intereses. Aunque el Estado ha implementado medidas de protección, González considera que siguen siendo insuficientes para frenar las agresiones.

“El discurso de odio debe ser lo primero que se ataque, con campañas contra la estigmatización de firmantes, líderes y comunidades organizadas”, señaló González, quien reiteró que la protección integral es clave para garantizar la vida y la participación de quienes le apuestan a la paz.