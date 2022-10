Aumento del IVA “es una medicina dolorosa que hay que tomarse”: Bruce Mac Master

“No quisiéramos pagar el incremento del IVA, pero no hay alternativa en este momento. La verdad es que el Estado colombiano necesita asegurar su sostenibilidad desde el punto fiscal”, dijo. (Aquí: IVA no ha aumentado y no va a aumentar este año: Santos ).



En ese sentido, Mac Master aseguró que el aumento del IVA “es una de esas medicinas dolorosas que hay que tomarse”.



De otro lado, el empresario señaló que las empresas ya pagan suficientes impuestos como para que con la reforma tributaria lleguen más gravámenes.



“Es una decisión que no es inteligente. Colombia cometió un inmenso error alrededor del patrimonio de las empresas. Las empresas no son ni ricas ni pobres. Si hay personas ricas que paguen impuestos, pero no las empresas”, expresó.



Finalmente, Mac Master indicó que no le preocupa que la reforma tributaria se haga en el segundo semestre de 2016, tal como lo anunció el presidente Juan Manuel Santos, porque esta estaba proyectada desde 2014.