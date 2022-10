Aún no hemos comenzado a discutir los temas de la agenda: Antonio García

En entrevista con medios internacionales, el integrante del Comando Central del ELN, Antonio Garcia, aseguró que no se ha comenzado a discutir el tema de la agenda en el proceso con el Gobierno.



"En el caso del proceso con el ELN, aún no hemos iniciado a discutir los temas de la agenda, y los tiempos los ha colocado siempre el gobierno, de eso el ELN ya conoce bastante, cuando quiere colocar condiciones unilaterales las coloca y no son tales sus premuras", sostuvo Garcia.



El lider guerrillero pone en duda al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y cuestionó la implementación de los acuerdos.



"El gobierno quería que desde el inicio de las conversaciones el ELN dijera o se comprometiera a dejar las armas, y que siendo así el gobierno también podría abrirse a considerar unos cambios, pero a esos cambios el gobierno le coloca unos inamovibles (...) el gobierno está hablando en un terreno hipotético, miren lo que sucedió con las FARC, luego de acordar todo, el establecimiento introdujo modificaciones a lo ya acordado"explica Garcia.



Sostuvo que el ELN no puede ni debe decir que va a hablar sobre la dejación de armas.



"De entrada estaría diciendo que no le ve futuro a su lucha, pues hasta este momento seguimos siendo una organización alzada en armas, y es en esa condición en que vamos a realizar todo el curso de las conversaciones", expresó.