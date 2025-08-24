Avioneta de ambulancia aérea se estrelló en Vaupés: cuatro personas fallecieron

La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó este domingo, 24 de agosto, el accidente de una aeronave Cessna 206, matrícula HK1833, perteneciente a la empresa SAE Ambulancias.

El avión había despegado de Tiquié a las 17:35 UTC con destino a Mitú y transportaba a cuatro personas: el piloto Jorge Moreno, el médico Javier Gómez, la paciente Luz Mitena Londoño y un acompañante.

De acuerdo con los reportes iniciales, la aeronave fue hallada siniestrada en inmediaciones de una comunidad indígena. Las autoridades confirmaron el fallecimiento de todos los ocupantes.

En desarrollo...