Avioneta de ambulancia aérea se estrelló en Vaupés: cuatro personas fallecieron

La aeronave había despegado de Tiquié con destino a Mitú, transportando a cuatro personas.

Avioneta.
Avioneta.
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 24, 2025 03:20 p. m.

La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó este domingo, 24 de agosto, el accidente de una aeronave Cessna 206, matrícula HK1833, perteneciente a la empresa SAE Ambulancias.

El avión había despegado de Tiquié a las 17:35 UTC con destino a Mitú y transportaba a cuatro personas: el piloto Jorge Moreno, el médico Javier Gómez, la paciente Luz Mitena Londoño y un acompañante.

De acuerdo con los reportes iniciales, la aeronave fue hallada siniestrada en inmediaciones de una comunidad indígena. Las autoridades confirmaron el fallecimiento de todos los ocupantes.

Avioneta de ambulancia aérea se estrelló en Vaupés

En desarrollo...

