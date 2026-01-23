En vivo
Bajo el agua: la guerra silenciosa de buzos de la Armada contra parásitos del narcotráfico en el mar

Bajo el agua: la guerra silenciosa de buzos de la Armada contra parásitos del narcotráfico en el mar

Así es la labor milimétrica y silenciosa de los buzos de la Armada de Colombia para detectar droga oculta en buques mercantes, una guerra subacuática contra los llamados “parásitos” del narcotráfico.

Foto: suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 23 de ene, 2026

