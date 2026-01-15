En vivo
Benedetti acusa a gobernadores de usurpar funciones de la Corte por desconocer emergencia económica

Benedetti acusa a gobernadores de usurpar funciones de la Corte por desconocer emergencia económica

Gremios y empresarios han pedido suspender los efectos hasta que sea estudiado de fondo, pues argumentan que no habría razones de peso para invocar estado de excepción.

