Benedetti por caída de nombramiento de Susana Muhamad en el DNP: "No eché para atrás nada"

En las últimas horas se conoció que el nombramiento de Susana Muhamad como directora del Departamento Nacional de Planeación , DNP, se había caído. La nueva directora sería Natalia Irene Molina Posso, quien es la actual subdirectora de DNP.

Natalia Irene Molina Posso. Foto: Departamento Nacional de Planeación

Entre algunas de las versiones que se había manejado se había dicho que el ministro del interior, Armando Benedetti, estaría detrás de la decisión de reversar el nombramiento de Muhamad en el DNP. Benedetti, en las últimas horas, se refirió al tema y dijo que no tenía el poder para influenciar esas decisiones.

"No eché para atrás nada, no tengo ese poder. Lo bueno de tener ese "poder" es que la gente crea y entonces uno chicanea con eso pero de ahí a tenerlo es peligroso porque no lo tengo y me atacan por eso", dijo Benedetti en un foro de la Revista Cambio.

Susana Muhamad. Foto: Suministrada

Es importante recordar que en un consejo de ministros transmitido por canales privados y públicos la entonces ministra de ambiente, Susana Muhamad , le dijo al presidente Gustavo Petro que ella no podía estar en un mismo gabinete con Armando Benedetti. Después de esto, la entonces funcionaria presentó su renuncia y el presidente Petro la aceptó.