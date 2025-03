Benedetti se pronuncia por polémico consejo de ministros: “Me cogieron de bobo ese día”

El ministro del Interior, Armando Benedetti , sostuvo su primer encuentro como jefe de la cartera política con el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, en la mañana de este miércoles 5 de marzo en el Capitolio Nacional. El encuentro que se extendió por cerca de una hora fue calificado por Benedetti como una “visita a un viejo amigo” recordando la cercanía personal con el senador conservador, su origen común en Barranquilla y el trabajo que llevaron juntos en el pasado cuando Benedetti presidió el partido de la U y el poder legislativo.

A su salida, el exembajador y ahora ministro se refirió al polémico consejo de ministros televisado por cadena nacional el pasado 5 de febrero, y en el que se evidenciaron fuertes críticas a su presencia en el Gobierno por parte de funcionarios de izquierda como la vicepresidenta Francia Márquez, la saliente ministra de Ambiente, Susana Muhamad , el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, entre otros.

“Yo le digo que me dolió, pero no tengo ningún resentimiento, yo entiendo un poco la lucha del poder, a mí lo que sí me duele es la forma como se comportaron con el presidente (…) yo creo que me cogieron de excusa, yo creo que ellos tenían un plan y eso era un plan armado porque tengo entendido que se habían reunido antes, entonces me cogieron de bobo ese día”, señaló Benedetti.

Benedetti también se pronunció sobre el reto que ahora enfrenta en las relaciones con un Congreso que ha sido hostil y en el que espera reorganizar las mayorías.

“En el Congreso todo ha sido desorden. Yo he encontrado un Congreso diferente al que siempre pertenecí, a mí me gustaría que tuviera más altura la oposición, me gustaría que hubiera menos filibusterismo. Toda reorganización amerita tiempo, paciencia y tiempo; lo que pasa es que no tenemos tiempo, es el problema. Ahora estamos enfocados en la reforma de salud y en el Senado está la reforma laboral”.

Además, anunció que espera desde el 16 de marzo presentar el proyecto de acto legislativo para legalizar el uso y comercialización del cannabis para uso recreativo en adultos, tal como lo pidió el presidente Gustavo Petro.

Incluso el nuevo ministro tuvo oportunidad de hablar sobre el panorama electoral de 2026 y las posibilidades de que el progresismo se mantenga en el poder: “El presidente en las encuestas de Celag tiene una aprobación del 41 % y tiene una intención de voto del 35 %, que es lo que se sacó en las elecciones de marzo y en primera vuelta, Si logramos hacer un frente amplio para marzo en las próximas elecciones donde esté el partido de la U, el Pacto Histórico, el partido Liberal, los independientes, los Verdes de (Carlos Amaya), y de ahí pueda salir un candidato de un frente amplio muy seguramente se puede ganar”.

El ministro fue enfático en que el proceso de reorganización de las mayorías de la coalición de Gobierno no necesariamente implica repartir “mermelada” o puestos.