Bus de servicio público en Huila cayó al río Magdalena con 16 pasajeros: una persona murió

En el sector de Pericongo, jurisdicción del municipio de Timaná, al sur del Huila, sobre la vía Pitalito – Garzón, se presentó un accidente de tránsito en el que un vehículo de servicio público que cubría la ruta Florencia – Cali se salió de la vía y cayó en las aguas del río Magdalena.

Unidades de Bomberos y de la Defensa Civil de municipios cercanos llegaron al lugar del siniestro y, con el apoyo de los operarios de la Concesionaria Ruta al Sur, rescataron a los pasajeros heridos dentro del automotor y los trasladaron en ambulancias a centros asistenciales de la región.

El comandante de Bomberos del Huila, el capitán Edinson Fernández, confirmó que el volcamiento del vehículo, afiliado a la empresa Expreso La Gaitana y de placas WCW – 513, dejó un saldo de una persona fallecida y 15 heridas, quienes a esta hora reciben atención médica en hospitales de Pitalito y Timaná.

Accidente de tránsito en Huila. Foto: suministrada.

“Tan pronto fuimos informados del accidente, los organismos de socorro —entre Bomberos, Defensa Civil y logística de emergencia de la concesionaria Ruta al Sur— llegaron hasta el sector de Pericongo y se adelantaron los trabajos de rescate de cada uno de los pasajeros del bus que cayó al río Magdalena. En total fueron 16 personas rescatadas, pero una de los pasajeros heridos falleció mientras era atendida en el hospital de Timaná. El conductor del vehículo, por fortuna, resultó ileso del accidente”, dijo el capitán Edinson Fernández, comandante de Bomberos del Huila.



De acuerdo con las primeras hipótesis sobre el accidente de tránsito, el conductor al parecer perdió el control del vehículo en una curva muy cerrada y terminó cayendo en las caudalosas aguas del río Magdalena.