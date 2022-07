Buscamos ruta jurídica para no avanzar con proyectos piloto de fracking: MinAmbiente designada

En la mañana de este jueves, 7 de julio, el presidente electo, Gustavo Petro, puso un trino corto, pero muy contundente: “No habrá fracking en Colombia”. Al respecto, la ministra de Ambiente designada, Susana Muhamad, anunció que buscan la salida jurídica para cerrarle la puerta a la actividad y frenar los proyectos piloto.

“En el empalme estamos trabajando sobre la ruta jurídica para no avanzar con esos procesos y esa es la decisión política, ahora, a eso le vamos a dar una ruta jurídica que no cause perjuicio”, señaló Muhamad.

Publicidad

Además, agregó que “hay un avance, hay uno de los pilotos que tiene licencia ambiental por parte de la ANLA y que tiene un contrato que está en ejecución, nosotros estamos entendiéndolo para encontrar esa ruta jurídica que permita que no avancemos con eso”.

Dice Muhamad que, más allá de los pilotos, la decisión es no avanzar con el fracking. “Los pilotos eran solamente una primera iniciativa para entender los impactos, de allí a que pasáramos a tener rondas de concesión de fracking faltaba mucho trecho”, resaltó.

No habrá fracking en Colombia. https://t.co/yPiAC4VWHq — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 7, 2022

Publicidad

Le puede interesar: Se vienen cambios para el sistema de salud de Colombia, ¿adiós a las EPS?